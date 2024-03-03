Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:Tuncay Kandemir, Erkan Sarı
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Gonzales, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Liray Akpınar, İrem Cor, Ezgi Akyaldız)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz)
Setler: 26-24, 25-18, 17-25, 25-15
Süre: 101 dakika (29, 24, 25, 23)
AKSARAY
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