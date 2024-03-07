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        'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle duvara çarpan sürücü: Denetimini yaktım, ondan kaçtım

        AKSARAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle boş arsanın duvarına çarpınca yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:16 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:20
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        'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle duvara çarpan sürücü: Denetimini yaktım, ondan kaçtım
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        AKSARAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle boş arsanın duvarına çarpınca yakalandı. 21 bin 929 TL ceza uygulanıp ters kelepçe takılan sürücü İsmail Dikmen (35), polislere "Rica ediyorum beni çekmesinler. Denetimi yaktım, ondan kaçtım. Neden beni çekiyorsunuz?" dedi. Otomobilde bulunan ve ağlayan çocuğu ise ekipler sakinleştirdi.

        Taşpazar Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında polis, şüphe üzerine 07 FBM 03 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren takibin ardından otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Cumhuriyet Mahallesi'nde boş arsanın duvarına çarptı. Sürücüye toplam 21 bin 929 TL ceza uygulanırken, otomobilde ağlayan çocuğu ise polis ekipleri sakinleştirdi.

        'ARAÇTA ÇOCUK VAR DEDİM, BENİ DİNLEMEDİ KAÇTI VE KAZA YAPTIK'

        Otomobildeki Döne K. (25), polis ekiplerine "İsmail Dikmen'e neden kaçıyorsun, araçta çocuk var dedim. Beni dinlemedi kaçtı ve kaza yaptık" deyip, sürücüye tepki gösterdi.

        'DENETİMİ YAKTIM, ONDAN KAÇTIM'

        Ters kelepçe takılan sürücü İsmail Dikmen ise polislere "Rica ediyorum beni çekmesinler. Denetimi yaktım, ondan kaçtım. Neden beni çekiyorsunuz?" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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