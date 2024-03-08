Aksaray'da, Roma dönemine ait 14 bin 709 tarihi eser ele geçirildi

AKSARAY'da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik jandarmanın yaptığı operasyonda, Roma dönemine ait 13 bin 949 sikke, 650 obje ile 110 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin otomobilini Aksaray-Ankara kara yolu üzerinde durdurdu. Operasyonda araçtaki F.K. ve M.A. gözaltına alındı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait 13 bin 949 sikke, 650 obje ile 110 yüzük ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler, Aksaray Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.