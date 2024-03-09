Kullandığı TIR'da çıkan yangını hortumla su sıkarak söndürdü

Ankara’dan Irak’a çamaşır makinesi götüren Lokman Ekinci (45) yönetimindeki 34 ZBV 90 plakalı TIR, dün saat 17.00 sıralarında Aksaray’a 15 kilometre mesafede dorsesinden alev aldı. Yangını fark eden Ekinci, TIR'ı yakında gördüğü dinlenme tesisinin önüne park etti. Tesis çalışanları durumu fark edince bahçe sulama hortumunu sürücüye verdi. Sürücü Ekinci, hortumla su sıkarak yangını yaklaşık 20 dakikada söndürdü. Dorsedeki 20 çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi. Lokman Ekinci’nin yangına müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

AKSARAY’da Lokman Ekinci (45), seyir halindeyken TIR’ın dorsesinde çıkan yangını, park ettiği tesisin önünde bahçe hortumuyla su sıkarak söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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