Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kuzeyboru - Sarıyer Beldiyespor: 3 - 0

        SALON:AksarayHAKEMLER: İbrahim Ünal, Yıldıray TuranKUZEYBORU: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Gonzales, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Liray Akpınar, İrem Cor)SARIYER BELEDIYE: Gizem Aşçı, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Karmen Aksoy (Simay Kurt, Işıl Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)SETLER: 26-24, 25-13, 25-15SÜRE: 74 dakika (30, 21, 23)Sultanlar Ligi'nin 25'inci haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Sarıyer Beldiyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzeyboru - Sarıyer Beldiyespor: 3 - 0
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Aksaray

        HAKEMLER: İbrahim Ünal, Yıldıray Turan

        KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Gonzales, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Liray Akpınar, İrem Cor)

        SARIYER BELEDIYE: Gizem Aşçı, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Karmen Aksoy (Simay Kurt, Işıl Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)

        SETLER: 26-24, 25-13, 25-15

        SÜRE: 74 dakika (30, 21, 23)

        Sultanlar Ligi'nin 25’inci haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Sarıyer Beldiyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor

        Benzer Haberler

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aksaray'da otomobiller çarpıştı 6 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobiller çarpıştı 6 kişi yaralandı
        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerini anlattı
        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerini anlattı
        Kullandığı TIR'da çıkan yangını hortumla su sıkarak söndürdü
        Kullandığı TIR'da çıkan yangını hortumla su sıkarak söndürdü
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Aksaray'da partililerle bir araya geldi...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Aksaray'da partililerle bir araya geldi...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi açılışın...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi açılışın...