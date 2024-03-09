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        Aksaray'da otomobiller çarpıştı 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:37 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:56
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        Aksaray'da otomobiller çarpıştı 6 kişi yaralandı
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        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Bilal Giray idaresindeki 68 HH 756 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde, Muhammet Ö. yönetimindeki 68 BK 621 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, sürücülerle otomobillerdeki Hasan Akar, Semih Giray, Burçin Giray ve Bayram Ali Akar yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Hasan Akar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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