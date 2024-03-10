Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:Aksaray
Hakemler:İbrahim Ünal, Yıldıray Turan
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Gonzales, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Liray Akpınar, İrem Cor)
Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Karmen Aksoy (Simay Kurt, Işıl Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)
Setler: 26-24, 25-13, 25-15
Süre: 74 dakika (30, 21, 23)
AKSARAY
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