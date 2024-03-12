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        Aksaray'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:40
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        Aksaray'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hassas Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

        Olaya karıştığı belirlenen şüpheli B.S. (20) ile A.K. (17) Zincirli Mahallesi'nde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, apartmanın garajına giren şüphelilerin motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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