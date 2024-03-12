Aksaray'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hassas Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Olaya karıştığı belirlenen şüpheli B.S. (20) ile A.K. (17) Zincirli Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, apartmanın garajına giren şüphelilerin motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.
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