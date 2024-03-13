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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da partililerle iftarda buluştu

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da partililerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:27 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:46
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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da partililerle iftarda buluştu
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da partililerle iftarda bir araya geldi.

        Seçim çalışmaları kapsamında Aksaray'a gelen Akşener, partisinin Aksaray Belediye Başkan adayı Tuğrul Karacaer ile Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

        Daha sonra Cumartesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında konuşan Akşener, iftar sofrası gibi bereketli bir seçim geçireceklerini söyledi.

        Çarşıda gezdiği sırada emeklilerle karşılaştığını anlatan Akşener, şöyle konuştu:

        "İYİ Parti olarak TBMM kürsüsünde emeklilerimizin dertlerini anlattık. İktidara dedik ki 'Duy emeklilerin sesini ve gereğini yap.' Bayramda emeklilerimize bir ikramiye verilecek. Emeklilerimize verilen ikramiyenin 7 bin lira olmasını öneriyoruz. Ayrıca seyyanen emeklilerimize 11 bin lira zam yapılmasını öneriyoruz. En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öneriyoruz."

        Akşener, bu yerel seçimlerde, emeklilerin derdine çözüm bulunmuyorsa iktidarın uyarılması gerektiğini dile getirdi.

        İYİ Parti olarak dürüst şekilde çalışacağına inandıkları ve israf etmeyecek kişileri aday gösterdiklerini belirten Akşener, şunları kaydetti:

        "Bu seçimlerde İYİ Parti'ye güç verin. Bana güç verin, tutun elimden. O güçle görün, İYİ Parti 2028'e kadar iktidarın size nasıl hizmet etmesini sağlayacak. Bugün öğretmen kardeşlerimle karşılaştım. Buradan atanamayan öğretmen kardeşlerime ilan ediyorum. Hemen 100 bin öğretmenin atanmasını sağlayacağız. Tarımdan bahsetmiyorum bile. Girdiler aldı başını gitti. Bu dertlere çözüm üretmek için biz varız. Bize güç verin. Bizi güçlü kılın ki sizin adınıza savaşalım, sizin adınıza mücadele edelim. Sizin adınıza proje üretelim."

        İftar sonrasında partililerle bir süre sohbet eden Akşener, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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