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        Okuldan hırsızlık şüphelisi, kamera kayıtlarından yakalandı

        AKSARAY'da bir okuldan, bilgisayar, monitör ve televizyon çalan Serdar Coşkun (24), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:50
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        Okuldan hırsızlık şüphelisi, kamera kayıtlarından yakalandı
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        AKSARAY’da bir okuldan, bilgisayar, monitör ve televizyon çalan Serdar Coşkun (24), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan kaydı olan Coşkun, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Olay, 6 Mart’ta Şeyh Hamit Mahallesi’ndeki Hamit Acar Ortaokulu’nda meydana geldi. Gece saatlerinde pencereyi zorla açıp içeri giren şüpheli, 9 monitör, 1 bilgisayar, 1 televizyon ve matkabı alıp kaçtı. Ertesi sabah okula gelen yöneticiler, durumu fark edip polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğinin, 'hırsızlık' suçundan daha önce de kaydı olan Serdar Coşkun olduğunu belirledi. Şüphelinin Bayram Baba Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla Serdar Coşkun'u yakaladı. İfadesinde okuldan çaldığı eşyaları sattığını söyleyen Coşkun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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