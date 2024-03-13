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        Alevlerin arasında kalan kızı ve 3 torununu oğlu ile birlikte kurtarmış

        AKSARAY'da önceki gün müstakil evde sobadan çıkan yangında Dilaver Doğan'ın (57) oğluyla birlikte alevlerin arasına girip, kızı Derya Özer ve 3 torununu güçlükle kurtardığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:45
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        Alevlerin arasında kalan kızı ve 3 torununu oğlu ile birlikte kurtarmış
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        AKSARAY’da önceki gün müstakil evde sobadan çıkan yangında Dilaver Doğan’ın (57) oğluyla birlikte alevlerin arasına girip, kızı Derya Özer ve 3 torununu güçlükle kurtardığı ortaya çıktı. Doğan, “Evde torunum ve kızım vardı. Onları yangından zor kurtardık. Ben de ateşin ortasında kaldım. Beni de oğlum kurtardı” diye konuştu.

        Hacılar Harmanı Mahallesi 5851 Sokak’ta Dilaver Doğan’a ait müstakil evde, pazartesi günü saat 20.00 sıralarında sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilaver Doğan ve oğlu Ömer Doğan (20), kızı Derya Özer ile 3 çocuğunu alevler içindeki evden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangını söndürmek isteyen Dilaver Doğan elinden, oğlu Ömer Doğan ise sırtından yaralandı. Hafif yaralanan baba-oğul ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

        ‘OĞLUM BABASINI ALEVLERİN İÇİNDEN SIRTINA ALIP ÇIKARDI’

        Yangın anında yaşadıklarını anlatan Gülten Doğan (55), “Yangının olduğu gün kızım Derya’yı iftara davet etmiştim. İftardan sonra damadımla teravih namazını kılmak için giderken kızımın bağırdığını duyduk. Bana ve eşi Ramazan’a ‘yetişin’ diye bağırıyordu. Biz gelene kadar ev alevler içinde kalmış. Şükür can kaybımız yok. Yangının olduğu esnada evde kızım, 3 torunum, eşim ve oğlum Ömer vardı. Oğlum, ablası ve çocuklar yangında kaldı diye içeriye girdi ve onları çıkardı. Yangını söndürmek isteyen eşim Dilaver Doğan ise elinden yaralandı. Oğlum tekrar içeri girip elinden yaralanan babasını sırtına alıp dışarı çıkardı” dedi.

        ‘KIZIMI VE TORUNLARIMI ZOR KURTARDIK’

        Yangını söndürmeye çalışırken kızı ve torunlarını da çıkarmaya çalıştığını söyleyen Dilaver Doğan, “Yangın bir anda büyüdü. Ben söndürmek istesem de yangını söndüremedim. Evde torunum ve kızım vardı. Onları yangından zor kurtardık. Ben de ateşin ortasında kaldım. Beni de oğlum kurtardı” diye konuştu.

        Emekli olan Dilaver Doğan’ın yangının çıktığı evde kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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