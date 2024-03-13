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        Akşener: Emeklilerimize seyyanen 11 bin lira zam yapılmasını öneriyoruz

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Emeklilerimize bir ikramiye verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:20 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:25
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        Akşener: Emeklilerimize seyyanen 11 bin lira zam yapılmasını öneriyoruz
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Emeklilerimize bir ikramiye verilecek. Emeklilerimize verilen ikramiyenin 7 bin lira olmasını öneriyoruz. Emeklilerimize seyyanen 11 bin lira zam yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca en düşük emekli maaşının, asgari ücretin altında olmamasını öneriyoruz" dedi. 

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Aksaray’a geldi. Esnafı ziyaret eden Akşener, otobüsle şehir turu atıp, halkı selamladıktan sonra iftar yemeğine katıldı. Pazar alanında düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Akşener, emeklilerin aldığı maaşların yetersiz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Emekli kardeşlerimle karşılaştım. Söyledikleri şu; 'Geçinemiyoruz. Açız.' Şimdi 10 bin lirayken en düşük emekli maaşı, hele kira da veriyorsa bir emeklinin geçinebilmesi mümkün değildir. İYİ Parti olarak hem kanun teklifi verdik hem de uzun bir zamandır emeklilerimizin dertlerini dile getiriyoruz. Ben 3 sene boyunca esnaf gezdim, esnaf dükkanlarının içinde emeklilerimizin halini gördüm. İYİ Parti olarak hem Meclis kürsüsünde hem de Meclis'in içinde emeklilerimizin dertlerini anlattık. İktidara dedik ki; duy emeklilerin sesini, gereğini yap. Emeklilerimize bir ikramiye verilecek. Emeklilerimize verilen ikramiyenin 7 bin lira olmasını öneriyoruz. Emeklilerimize seyyanen 11 bin lira zam yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca en düşük emekli maaşının, asgari ücretin altında olmamasını öneriyoruz. Şimdi emeklilerle ilgili isteğimiz budur. İktidar, bu dediğimizi yaparsa tamam. Biz görevimizi yapmış oluruz. Biz halkın avukatlığını yerine getirmiş oluyoruz bir muhalefet partisi olarak. İktidar da hizmet etme görevini yerine getirmiş olacak."

        Akşener, atanamayan öğretmenler konusuna da değinerek, 100 bin öğretmenin atanması gerektiğini sözlerine ekledi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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