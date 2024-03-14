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        Meksikalı kadın turist olarak geldiği Aksaray'da Müslüman oldu

        Aksaray'da evlenen Meksikalı Zuleima İzamar, İslam'ı seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:35
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        Meksikalı kadın turist olarak geldiği Aksaray'da Müslüman oldu
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        Aksaray'da evlenen Meksikalı Zuleima İzamar, İslam'ı seçti.

        Meksika'dan Türkiye'ye turist olarak gelen ve Aksaray'da tanıştığı gençle evlenen 26 yaşındaki İzamar için "ihtida töreni" düzenlendi.

        İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kadına İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

        Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren İzamar'a, "ihtida belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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