Ankara, bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük kurultayına ev sahipliği yapıyor.

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Kurultayda genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçilecek. Bunun yanı sıra 9 üyenin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de bugün belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.

İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP'de genel başkan Devlet Bahçeli, 29 Şubat'ta MYK ve MDK'yı son kez topladı. Bahçeli, bugüne kadarki çalışmalarından dolayı kurmaylarına teşekkür etti.

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gelişmeler ve son dakika açıklamaları gün boyu HaberTürk.com.tr'de yer alacak.