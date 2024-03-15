Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kaza yapan otomobilden inen anne- oğula başka araç çarptı

        AKSARAY'da bankete çarpan otomobilden inen Hasine Aktürk (35) ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk'e, başka bir araç çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza yapan otomobilden inen anne- oğula başka araç çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da bankete çarpan otomobilden inen Hasine Aktürk (35) ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk’e, başka bir araç çarptı. Yaralanan Hasine Aktürk, oğlu Muhammed Uğur ve araçtaki 2 çocuğu ile diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Hatay’a giden Hasine Aktürk yönetimindeki 06 DZH 489 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bankete çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk (12), otomobilden indi. Ancak bu sırada Kemal Tel'in (31) kullandığı 06 HT 165 plakalı otomobil, anne ve oğluyla araçlarına çarptı.

        Kazada Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur ile araçtaki diğer çocukları Zeynep Emine (15) ve Ömer Taha Aktürk (5) ile diğer sürücü Kemal Tel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        İsrail, Refah'a saldıracak
        İsrail, Refah'a saldıracak
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kazaya yapan otomobilden inen anne- oğula başka araç çarptı
        Kazaya yapan otomobilden inen anne- oğula başka araç çarptı
        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Meksikalı kadın turist olarak geldiği Aksaray'da Müslüman oldu
        Meksikalı kadın turist olarak geldiği Aksaray'da Müslüman oldu
        Akşener: Emeklilerimize seyyanen 11 bin lira zam yapılmasını öneriyoruz
        Akşener: Emeklilerimize seyyanen 11 bin lira zam yapılmasını öneriyoruz
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da partililerle iftarda buluştu
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da partililerle iftarda buluştu
        Okuldan hırsızlık şüphelisi, kamera kayıtlarından yakalandı
        Okuldan hırsızlık şüphelisi, kamera kayıtlarından yakalandı