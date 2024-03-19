Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kent merkezindeki adresinde yapılan aramada bir miktar bonzai, hap, extacy hap, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ele geçirilen Ö.H.Ç, gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Otomobil otobüs durağına daldı! 3 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 3 can kaybı var
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca

        Benzer Haberler

        Baharın müjdecisi flamingolar, Tuz Gölü'ne kuluçka için gelmeye başladı
        Baharın müjdecisi flamingolar, Tuz Gölü'ne kuluçka için gelmeye başladı
        Babasının tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı, arbedede kardeşini de yaraladı
        Babasının tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı, arbedede kardeşini de yaraladı
        Aksaraylı kadın girişimci devlet desteğiyle atıl arazisini tarıma kazandırd...
        Aksaraylı kadın girişimci devlet desteğiyle atıl arazisini tarıma kazandırd...
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Yapay zeka ve lazer tabanlı sensörle midedeki rahatsızlık "nefes"ten teşhis...
        Yapay zeka ve lazer tabanlı sensörle midedeki rahatsızlık "nefes"ten teşhis...