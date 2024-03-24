Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da yem karma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Aksaray'da yem karma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 23:11 Güncelleme: 24.03.2024 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da yem karma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da yem karma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi'nde bir çiftlikte çalışan Mehmet K. (53), yem karmak için makinenin yanına geldi.

        Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip makineye düşerek sıkışan Mehmet K, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemenin ardından Mehmet K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Yer altının gizemli harikaları!
        Yer altının gizemli harikaları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Yem karma makinesinde sıkışan işçi öldü
        Yem karma makinesinde sıkışan işçi öldü
        Halüsinasyon görüp eşinin kullandığı otomobilin direksiyonuna müdahalesi ka...
        Halüsinasyon görüp eşinin kullandığı otomobilin direksiyonuna müdahalesi ka...
        Aksaray'da tır ve kamyonların akülerini çalan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da tır ve kamyonların akülerini çalan şüpheli tutuklandı
        Akü hırsızı, kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı
        Akü hırsızı, kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı
        Tamire getirilen tabletin bataryası patlayıp, alev aldı
        Tamire getirilen tabletin bataryası patlayıp, alev aldı
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı