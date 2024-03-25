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        Çağla'nın koyun otlatırken tanıştığı antrenör sayesinde hayatı değişti

        AKSARAY'ın Eskil ilçesinde koyun otlatıp futbol oynarken mahalleyi ziyarete gelen ve aynı zamanda antrenör olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mihman Altıntop'un kendisiyle konuşup yönlendirdiği Çağla Çağatan (18), spor lisesini bitirip, beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:05
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        Çağla'nın koyun otlatırken tanıştığı antrenör sayesinde hayatı değişti
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        AKSARAY'ın Eskil ilçesinde koyun otlatıp futbol oynarken mahalleyi ziyarete gelen ve aynı zamanda antrenör olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mihman Altıntop’un kendisiyle konuşup yönlendirdiği Çağla Çağatan (18), spor lisesini bitirip, beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandı. Kadınlar 3’üncü Lig Tuz Gölüspor takımında da forma giyen Çağatan, “'Yapamaz' dediler, başardım. İlk önce eğitimimi bitirip büyük bir futbolcu olup kendimin ve ailemin hayatını kurtarmak istiyorum. Hedeflerim büyük, inşallah olur” dedi.

        Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde oturan Çağla Çağatan, 8 yaşında futbol oynamaya başladı. Ortaokul döneminde Çağatan'ın futbola merakını bilen öğretmenleri, mahalleye ziyarete gelen Gençlik ve Spor Eskil İlçe Müdürü Mihman Altıntop'a durumu anlattı. Altıntop da koyun otlatırken top oynayan Çağatan'ı görüp, konuşarak spor lisesine gitmesini tavsiye etti. Çağatan sınavlara hazırlanıp spor lisesini kazandı. Altıntop'un desteğiyle yatılı olarak spor lisesini okuyan Çağatan, şimdi Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi ve Kadınlar 3’üncü Lig Tuz Gölüspor takımında forma giyiyor.

        'HEDEFİM BÜYÜK BİR FUTBOL TAKIMINDA OYNAMAK'

        Gölyazı Mahallesi Karakol Yaylası'nda çiftçi bir ailenin kızı olduğunu belirten Çağla Çağatan, hedefinin büyük bir takımda futbol oynamak olduğunu ifade etti. Çevresinin futbolda başarılı olamayacağını söylediğini belirten Çağatan, ''Ben sokaklarda futbol oynayarak başladım. Mahalledeki erkek arkadaşlarımla top oynardım. Benim futbolcu olmam, herkesi biraz şaşırtıyor. Ailem benim her zaman arkamdaydı. Yakınlarım ise bana ‘Yapamaz, beceremez’ dediler. Ben yakınlarımı dinlemedim. Annem Ayşe ve babam Hacı Çağatan’nın desteğiyle futbola başladım. İyi ki de başlamışım diyorum. Çünkü 'Yapamaz' dediler, başardım. İlk önce eğitimi bitirip büyük bir futbolcu olup kendimin ve ailemin hayatımı kurtarmak istiyorum. Hedeflerim büyük, inşallah olur” dedi.

        'ÇOBANLIK YAPARKEN KEŞFETTİK'

        Gençlik ve Spor Eskil İlçe Müdürü Mihman Altıntop ise “Takımımızdaki oyunculardan, geçmişe dönük birçok ilginç hikayesi olanlar var. 7 numaramız Çağla Çağatan’ın da bir hikayesi var. Biz onu genelde 'uçak' olarak nitelendiriyoruz. Gerçekten hızlı ve teknik bir oyuncu. Biz bu oyuncumuzu Cihanbeyli’nin bir köyünde çobanlık yaparken keşfettik. Ortaokulu bitirince öğretmen arkadaşlarla destek olarak Aksaray Spor Lisesi'ne yazdırdık. Sonrasında takımda bizimle beraber 5 yıldır takımımıza hizmet etmekte. Şu anda 3 ligde adında sıkça söz ettiriyor. Bu takım sayesinde üniversiteyi kazanarak hayata ve spora tutundu. Bunun yanında kendi özgüveni de yerine geldi. Üniversite 1’inci sınıfı okuyor. İleride iyi bir öğretmen, iyi bir antrenör olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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