Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti'nin Aksaray mitinginde konuştu:
Aksaray Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Evren Dinçer, partisinin düzenlediği mitingde, hemşehrilerinden seçimlerde destek istedi.
Aksaray Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Evren Dinçer, partisinin düzenlediği mitingde, hemşehrilerinden seçimlerde destek istedi.
Dinçer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen AK Parti Aksaray mitinginde, Aksaraylıların güvenini boşa çıkarmamak için göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.
Gerçekleştirdikleri önemli projelerin bundan sonra şehre yapacakları hizmetin teminatı olduğunu vurgulayan Dinçer, "Altyapıdan üstyapıya, kültür sanat projelerinden sosyal projelere kadar 5 yılda 125 projeyi hayata geçirmenin gururu ve sevinci içerisindeyiz. 2019'da göreve gelmeden önce vadettiğimiz projelerin, Allah’a hamdolsun 4 katından fazla projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Herkes bilir, AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin merkezidir." ifadesini kullandı.
Dinçer, Aksaray'a kazandırdıkları yatırımları, gençler ve öğrencilerle ilgili projelerini anlatarak, kentin kalkınması, gelişmesi, sporda, kültür sanatta, sanayide, tarımda ve eğitimde adından söz ettirmeye devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk de Aksaraylılara AK Parti'ye duydukları güven ve teveccüh için teşekkür etti.
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