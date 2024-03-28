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        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aksaray'da iftar programı düzenledi

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aksaray'da iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 20:34 Güncelleme: 28.03.2024 - 20:34
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        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aksaray'da iftar programı düzenledi
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        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aksaray'da iftar programı düzenledi.

        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, bir düğün salonundaki iftar programında ramazanın, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

        Mübarek günlerin maneviyatına ve geleneklerine uygun şekilde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret ettiklerini belirten Kılınç, kurumun, ihtiyaç duyulan her an, vakıf kültürünün ve geleneğinin gerektirdiği şekilde iyilik ve takvada yarışan bir kimliğe sahip olduğunu kaydetti.

        Program yapılan duanın ardından sona erdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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