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        Aksaray'da AK Parti'li Dinçer başkan seçildi; 3 ilçeyi AK Parti, 3 ilçeyi MHP kazandı, 1 ilçede ise eşit oy çıktı

        AKSARAY'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeniden başkan oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:52 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:55
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        Aksaray'da AK Parti'li Dinçer başkan seçildi; 3 ilçeyi AK Parti, 3 ilçeyi MHP kazandı, 1 ilçede ise eşit oy çıktı
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        AKSARAY'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti’li mevcut Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeniden başkan oldu. 3 ilçede AK Parti, 3 ilçede MHP kazanırken, 1 ilçede ise AK Parti ve MHP eşit oy aldı. Karar, İl Seçim Kurulu tarafından verilecek.

        Aksaray'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti’li Evren Dinçer, yeniden Aksaray Belediye Başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 3, MHP de 3 belediye başkanlığını önde tamamladı. Ağaçören'den AK Partili Kemal Salman, Eskil'de AK Parti'den Mustafa Zavlak, Gülağaç'da MHP'den Doğan Başbuğ, Ortaköy'de MHP'den Ahmet Koyuncu, Sariyahşi'den MHP'den Doğan Mutlu, Sultanhanı'nda AK Parti'den Fahri Solak, seçimin galibi oldu.

        İKİ ADAY EŞİT OY ALDI

        Güzelyurt ilçesinde ise AK Parti'den Ünal Demircioğlu 545 oyla yüzde 32.42, MHP'den Sadullah Er de 545 oyla 32.42 eşit oy aldı. Kararın İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirilip verileceği belirtildi.

        EVREN DİNÇER KİMDİR?

        1981’de Aksaray’da doğan Evren Dinçer, ilk, orta ve yüksek öğrenimini Aksaray’da tamamladı. Lisansını Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlayan Evren Dinçer, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine tamamladı. Meslek hayatına 2006 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nda Devlet Personel Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Evren Dinçer, 2009 yılında Devlet Personel Uzmanı kadrosuna atandı akabinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul üyeliklerinde bulunan Evren Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayınlanan çeşitli makale ve tebliğlerde de bulunan Evren Dinçer evli ve bir çocuğu vardır, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Aksaray Belediye Başkanı seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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