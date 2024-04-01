Aksaray'da AK Parti'li Dinçer başkan seçildi; 3 ilçeyi AK Parti, 3 ilçeyi MHP kazandı, 1 ilçede ise eşit oy çıktı

AKSARAY'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti’li mevcut Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeniden başkan oldu. 3 ilçede AK Parti, 3 ilçede MHP kazanırken, 1 ilçede ise AK Parti ve MHP eşit oy aldı. Karar, İl Seçim Kurulu tarafından verilecek.

Aksaray'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti’li Evren Dinçer, yeniden Aksaray Belediye Başkanı oldu. İlçelerde ise AK Parti 3, MHP de 3 belediye başkanlığını önde tamamladı. Ağaçören'den AK Partili Kemal Salman, Eskil'de AK Parti'den Mustafa Zavlak, Gülağaç'da MHP'den Doğan Başbuğ, Ortaköy'de MHP'den Ahmet Koyuncu, Sariyahşi'den MHP'den Doğan Mutlu, Sultanhanı'nda AK Parti'den Fahri Solak, seçimin galibi oldu.