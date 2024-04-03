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        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:00 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:00
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        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
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        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi.

        AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

        İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

        İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

        Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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