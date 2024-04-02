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        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:09
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        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak 35 sandık için sonuçlara itiraz etti.

        İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirerek karara bağlayacak.

        Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

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