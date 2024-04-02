Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak 35 sandık için sonuçlara itiraz etti.

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