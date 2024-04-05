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        Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Evren Dinçer, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:50 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:50
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        Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Evren Dinçer, mazbatasını aldı.

        Dinçer ile belediye ve il genel meclisi üyeleri için Aksaray Adliyesinde mazbata töreni düzenlendi.

        Mazbatasını Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müzeyyen Sevil'den alan Dinçer, yaptığı konuşmada, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mazbatayı tüm Aksaraylılar adına aldığını dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

        "Görev yaptığımız 5 yıllık sürede hemşerilerimize çok güzel projeler kazandırdık. İkinci dönemim için aday gösterildim ve vatandaşlarımızın teveccühüyle yeniden kazandık. Tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren tüm hemşerilerimizi kucaklayarak Aksaray'ın eksiklerine yönelik çalışmalarımıza başlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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