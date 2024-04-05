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        Kuzeyboru - Muratpaşa Belediyesi: 3-1

        SALON:AksarayHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Kadir GirenteKUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Merve Atlıer, Edina Begiç, İrem Cor)MURATPAŞA BELEDİYESİ: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Özdemir)SETLER: 25-23, 25-19, 20-25, 25-18SÜRE: 107 dakika (30, 23, 26, 28)Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik turu ikinci maçında Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi'ni 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve bir üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:12 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:15
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        Kuzeyboru - Muratpaşa Belediyesi: 3-1
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

        KUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Merve Atlıer, Edina Begiç, İrem Cor)

        MURATPAŞA BELEDİYESİ: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Özdemir)

        SETLER: 25-23, 25-19, 20-25, 25-18

        SÜRE: 107 dakika (30, 23, 26, 28)

        Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik turu ikinci maçında Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi'ni 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve bir üst tura yükseldi. Kuzeyboru, 5-6'ncılık maçında Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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