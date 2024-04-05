Kuzeyboru - Muratpaşa Belediyesi: 3-1
SALON:AksarayHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Kadir GirenteKUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Merve Atlıer, Edina Begiç, İrem Cor)MURATPAŞA BELEDİYESİ: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Özdemir)SETLER: 25-23, 25-19, 20-25, 25-18SÜRE: 107 dakika (30, 23, 26, 28)Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik turu ikinci maçında Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi'ni 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve bir üst tura yükseldi.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
KUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Merve Atlıer, Edina Begiç, İrem Cor)
MURATPAŞA BELEDİYESİ: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Özdemir)
SETLER: 25-23, 25-19, 20-25, 25-18
SÜRE: 107 dakika (30, 23, 26, 28)
Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik turu ikinci maçında Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi'ni 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve bir üst tura yükseldi. Kuzeyboru, 5-6'ncılık maçında Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.
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