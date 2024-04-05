Kuzeyboru - Muratpaşa Belediyesi: 3-1

Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik turu ikinci maçında Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi'ni 3-1 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve bir üst tura yükseldi. Kuzeyboru, 5-6'ncılık maçında Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.

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