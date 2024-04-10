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        Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü

        Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:13
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        Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü
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        Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

        15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, konuşma yaptı.

        - Vali Kumbuzoğlu, telsiz anonsuyla polislere seslendi

        Teşkilat mensuplarından oluşan bir heyet, daha sonra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kumbuzoğlu, telsiz anonsuyla polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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