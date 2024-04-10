Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü

Teşkilat mensuplarından oluşan bir heyet, daha sonra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, konuşma yaptı.

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