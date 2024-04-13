Kuzeyboru - Galatasaray Daikin: 2-3

Sultanlar Ligi Play-Off 5-6'ncılık turu ikinci maçında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin’e 3-2 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi. Kuzeyboru, 5-6'ncılık maçında serinin son maçında pazartesi günü saat 15.00'te Aksaray Spor Salonu'nda Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.

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