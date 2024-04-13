Kuzeyboru - Galatasaray Daikin: 2-3
SALON:AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Sema KayıkçıKUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)GALATASARAY DAİKİN : Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Lazovic)SETLER: 25-17, 25-22, 19-25, 20-25, 13-15SÜRE: 122 dakika (25, 27, 23, 27, 20)Sultanlar Ligi Play-Off 5-6'ncılık turu ikinci maçında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin'e 3-2 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı
KUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)
GALATASARAY DAİKİN : Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Lazovic)
SETLER: 25-17, 25-22, 19-25, 20-25, 13-15
SÜRE: 122 dakika (25, 27, 23, 27, 20)
Sultanlar Ligi Play-Off 5-6'ncılık turu ikinci maçında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin’e 3-2 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi. Kuzeyboru, 5-6'ncılık maçında serinin son maçında pazartesi günü saat 15.00'te Aksaray Spor Salonu'nda Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.