Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
Salon:Aksaray
Hakemler:İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Lazovic)
Setler: 25-17, 25-22, 19-25, 20-25, 13-15
Süre: 122 dakika (25, 27, 23, 27, 20)
AKSARAY
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