Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Aksaray

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı

        Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)

        Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Lazovic)

        Setler: 25-17, 25-22, 19-25, 20-25, 13-15

        Süre: 122 dakika (25, 27, 23, 27, 20)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu

        Benzer Haberler

        Köy okulunda 9 öğrenciye öğretmenlik yapıyor
        Köy okulunda 9 öğrenciye öğretmenlik yapıyor
        Kazada yaralanan kadın, 'Kocama bakın' diye ağladı; eşi hastanede öldü
        Kazada yaralanan kadın, 'Kocama bakın' diye ağladı; eşi hastanede öldü
        Kur'an kursundaki çocukların gönüllü matematik öğretmeni oldu
        Kur'an kursundaki çocukların gönüllü matematik öğretmeni oldu
        Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü
        Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü
        Tarım İl Müdürlüğü'nden hibe 15 kaz aldı, şimdi çiftliğe dönüştürdü
        Tarım İl Müdürlüğü'nden hibe 15 kaz aldı, şimdi çiftliğe dönüştürdü
        Aksaraylı cam kemik hastası genç muhtarlık yarışını kazandı
        Aksaraylı cam kemik hastası genç muhtarlık yarışını kazandı