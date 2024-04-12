Köy okulunda 9 öğrenciye öğretmenlik yapıyor

AKSARAY merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Sarıağıl köyündeki ilkokulda 9 öğrenci ile eğitim yapılıyor. 1’inci sınıfta 3, 2’nci sınıfta 1, 3’üncü sınıfta 3 ve 4’üncü sınıfta 2 öğrenci, birleştirilmiş sınıf modeliyle okulda ders görüyor. Okulda 9 yıldır tek öğretmen olarak görev yapan Cuman Öztürk, ”Şehirdeki gibi çocukların imkanı yok. Birkaç yıl öncesine kadar köyde internet dahi yoktu. Evlerde internet gelmeye başladı. Ben istesem köyden gidebilirdim ama bu köyü sevdim ve gitmek de istemedim. 1 çocuk dahi olsa ben yine okutmak için gelirdim. Çünkü köyde öğrencilerimle ilgilenmeyi seviyorum” dedi.

Sarıağıl köyünde, yıllar geçtikçe çeşitli nedenlerle, başta genç nüfus olmak üzere köyde yaşayanların sayısı azaldı. Köyün nüfusu 250’ye kadar düştü. Sarıağıl İlkokulu'nda da öğrenci sayısı, her geçen gün azaldı. Son olarak, 2023-2024 eğitim öğretim yılına 9 öğrenci ile başlandı. Okulda, 1’inci sınıfta 3, 2’nci sınıfta 1, 3’üncü sınıfta 3 ve 4’üncü sınıfta 2 öğrenci, birleştirilmiş sınıf modeliyle ders görüyor. Okulun tek öğretmeni evli 2 çocuk babası Cuman Öztürk, “9 yıldır aynı okulda tek öğretmen olarak görev yapıyorum. 4 kardeşim var, hepimiz de öğretmenlik yapıyoruz. Mesleğe başladığımda köyde 60’a yakın öğrencimiz vardı. Ben geldiğimde 2 öğretmen vardı. Ben 3’üncü öğretmen olarak atanmıştım. Daha sonra 2 öğretmeniz de tayin oldular. Öğrenci sayımızda düştüğü için 9 yıldır tek öğretmen olarak öğrencilerime eğitim veriyorum. Birleştirilmiş sınıfı okutuyorum. 4 sınıf bir arada. Okulumuzda 9 öğrencim var. Bu sayı her yıl bir aşağı bir yukarı oluyor” diye konuştu.