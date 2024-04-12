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        Köy okulunda 9 öğrenciye öğretmenlik yapıyor

        AKSARAY merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Sarıağıl köyündeki ilkokulda 9 öğrenci ile eğitim yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:10
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        Köy okulunda 9 öğrenciye öğretmenlik yapıyor
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        AKSARAY merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Sarıağıl köyündeki ilkokulda 9 öğrenci ile eğitim yapılıyor. 1’inci sınıfta 3, 2’nci sınıfta 1, 3’üncü sınıfta 3 ve 4’üncü sınıfta 2 öğrenci, birleştirilmiş sınıf modeliyle okulda ders görüyor. Okulda 9 yıldır tek öğretmen olarak görev yapan Cuman Öztürk, ”Şehirdeki gibi çocukların imkanı yok. Birkaç yıl öncesine kadar köyde internet dahi yoktu. Evlerde internet gelmeye başladı. Ben istesem köyden gidebilirdim ama bu köyü sevdim ve gitmek de istemedim. 1 çocuk dahi olsa ben yine okutmak için gelirdim. Çünkü köyde öğrencilerimle ilgilenmeyi seviyorum” dedi.

        Sarıağıl köyünde, yıllar geçtikçe çeşitli nedenlerle, başta genç nüfus olmak üzere köyde yaşayanların sayısı azaldı. Köyün nüfusu 250’ye kadar düştü. Sarıağıl İlkokulu'nda da öğrenci sayısı, her geçen gün azaldı. Son olarak, 2023-2024 eğitim öğretim yılına 9 öğrenci ile başlandı. Okulda, 1’inci sınıfta 3, 2’nci sınıfta 1, 3’üncü sınıfta 3 ve 4’üncü sınıfta 2 öğrenci, birleştirilmiş sınıf modeliyle ders görüyor. Okulun tek öğretmeni evli 2 çocuk babası Cuman Öztürk, “9 yıldır aynı okulda tek öğretmen olarak görev yapıyorum. 4 kardeşim var, hepimiz de öğretmenlik yapıyoruz. Mesleğe başladığımda köyde 60’a yakın öğrencimiz vardı. Ben geldiğimde 2 öğretmen vardı. Ben 3’üncü öğretmen olarak atanmıştım. Daha sonra 2 öğretmeniz de tayin oldular. Öğrenci sayımızda düştüğü için 9 yıldır tek öğretmen olarak öğrencilerime eğitim veriyorum. Birleştirilmiş sınıfı okutuyorum. 4 sınıf bir arada. Okulumuzda 9 öğrencim var. Bu sayı her yıl bir aşağı bir yukarı oluyor” diye konuştu.

        ‘KÖYÜN NÜFUSU HER GEÇEN YIL DÜŞÜYOR’

        Köy okulunda imkanların daha kısıtlı olduğunu belirten Öztürk, ”Şehirdeki gibi çocukların imkanı yok. Birkaç yıl öncesine kadar köyde internet dahi yoktu. Evlerde internet gelmeye başladı. Ben istesem köyden gidebilirdim ama bu köyü sevdim ve gitmek istemedim.1 öğrenci dahi olsa ben yine okutmak için gelirdim. Çünkü köyde öğrencilerimle ilgilenmeyi seviyorum. Teneffüslerde okulun bahçesindeki ağaçlarla ilgilenmek hoşuma gidiyor. Bu yüzden günlük 50 kilometre yol yapmak beni yormuyor. Kendi oğlumu da köy okulunda kendim okuttum. Gençler köyde durmak istemiyor. Büyükşehirlere ya da yurt dışına evlenip gidenler var. Bu yüzden köyün nüfusu her geçen yıl düşüyor. Köyde kalanlar ise tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Köylülerle bir aile olduk” dedi.

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