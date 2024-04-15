Kuzeyboru - Galatasaray Daikin: 3-1
SALON:AksarayHAKEMLER: Burhan İlhan, Tolgacan DinçerKUZEYBORU: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)GALATASARAY DAİKİN: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)SETLER: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19SÜRE: 100 dakika (20', 31', 23', 26')Kuzeyboru, Sultanlar Ligi Play-Off 5-6'ncılık serisi son maçında Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup ederek ligi 5'inci olarak tamamladı.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
KUZEYBORU: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)
GALATASARAY DAİKİN: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)
SETLER: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19
SÜRE: 100 dakika (20', 31', 23', 26')
Kuzeyboru, Sultanlar Ligi Play-Off 5-6’ncılık serisi son maçında Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup ederek ligi 5’inci olarak tamamladı.
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