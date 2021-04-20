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Aksigorta, başarılı acentelerini ödüllendirdi

Aksigorta, acentelerinin 2020 yılının son çeyreğinde yaptığı çekiliş kampanyasını sonuçlandırdı. Trafik dışı segmentlerde büyüme ve sağlık segmentinde elde edilen yeni iş hedeflerini tutturan Aksigorta acenteleri, çekiliş sonucu ile 1 yıllık araba kullanımı ve 30 adet iPhone 12’nin sahibi oldu.

Aksigorta, başarılı acentelerini ödüllendirdi
HABERTURK.COM

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Türkiye genelindeki 3.000’i aşkın acentesinin başarılarını ödüllendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde acentelerinin, trafik dışı segmentlerde büyüme ve sağlık segmentinde yeni iş hedeflerine yönelik çekiliş kampanyası düzenleyen Aksigorta, Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran’ın katılımıyla Youtube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınla çekiliş talihlilerini duyurdu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, bir acente 1 yıl boyunca Toyota Corolla Hybrid kullanmaya hak kazanırken, 30 acente ise iPhone 12 sahibi oldu.

ZORLU ŞARTLARDA ÇALIŞIYORLAR

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, gerçekleştirilen canlı yayında şöyle konuştu: “Acentelerimiz, COVID-19 salgını sebebiyle oldukça zorlu şartlar altında, sahada bizim için, müşterilerimiz için büyük bir özveriyle işerini yapmaya devam ediyor. Acentelerimize verdikleri tüm emekler için teşekkür ediyorum. Acentelerimizin elde ettiği başarıları ödüllendirmeyi oldukça önemsiyoruz. Aksigorta olarak bizler bir kampanya düzenlediğimizde, acentelerimiz de üstün başarılarla katma değer sağlıyor. Bu anlamda acentelerimiz için geliştirdiğimiz motivasyon kaynaklarına onların da rekor üretimlerle reaksiyon göstermeleri bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda, acentelerimizin elde ettiği başarıları ödüllerle taçlandırmaya devam edeceğiz.’’

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