Al Nassr, Kim Min-Jae'yi istiyor!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Bayern Münih'te kariyerine devam eden Kim Min-Jae ile, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın ilgilendiği öğrenildi.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, savunma bölgesini güçlendirme kararı aldı ve Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae'yi listesine aldı.
Foot Mercato'nun haberine göre; Al Nassr, Güney Koreli stoperi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Bu transfer için Arabistan ekibinin ısrarcı olduğu ve 28 yaşındaki ismin de transfere sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.
2023 yazında Napoli'den Bayern Münih'e 50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Min-Jae'nin güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro...
Geçtiğimiz sezon 43 maçta 3 bin 593 dakika süre alan Min-Jae, 3 gollük katkı sağladı. Oyuncunun Bavyera temsilcisiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.