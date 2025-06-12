Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Al Nassr, Kim Min-Jae'yi istiyor! - Futbol Haberleri

        Al Nassr, Kim Min-Jae'yi istiyor!

        Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Bayern Münih'te kariyerine devam eden Kim Min-Jae ile, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın ilgilendiği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, savunma bölgesini güçlendirme kararı aldı ve Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae'yi listesine aldı.

        2

        Foot Mercato'nun haberine göre; Al Nassr, Güney Koreli stoperi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

        3

        Bu transfer için Arabistan ekibinin ısrarcı olduğu ve 28 yaşındaki ismin de transfere sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.

        4

        2023 yazında Napoli'den Bayern Münih'e 50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Min-Jae'nin güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro...

        5

        Geçtiğimiz sezon 43 maçta 3 bin 593 dakika süre alan Min-Jae, 3 gollük katkı sağladı. Oyuncunun Bavyera temsilcisiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama