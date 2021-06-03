Eşini döven adama meydan dayağı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da dün saat 16.30 sıralarında, Beylikdüzü Marina'da insanı dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi. Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı.

KADIN YERE DÜŞTÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

İHA'da yer alan habere göre kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.

Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR ADAMI DARP ETTİ

Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi. Adam olay yerinden uzaklaşırken yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattı.