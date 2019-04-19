Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia intihar ederek hayatına son verdi. Garcia'nın naaşı üyesi olduğu Aprista Partisi'nin genel merkezine getirildi. Partinin aktivistleri, devlet kurumları tarafından gönderilen çiçek aranjmanlarını Garcia'nın naaşına ulaşmasına izin vermedi. Partililer tarafından alınan bu karar eski devlet başkanının cenazesi için devlet töreni düzenlenmesini reddeden ailesinin kararıyla tutarlılık gösterdi.

Garcianın kişisel sekreteri Ricardo Pinedo, cenazenin yarın öğlen saatlerinde kaldırılacağını ve nasşın o saate kadar Aprista Partisi'nin merkezinde ziyaret edilebileceğini açıkladı.

Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna, eski Devlet Başkanı'nın, başkent Lima'da polis tarafından tutuklanmadan hemen önce kendisini vurduğunu söylemişti.

Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Peru'nun başkenti Lima'da dün tutuklanmadan önce kendisini tabancayla vuran eski Devlet Başkanı Alan Garcia için ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

12 ÜLKEDE RÜŞVET SKANDALI

Eski devlet başkanı Alan Garcia, birçok Latin Amerika ülkesinde faaliyette bulunan Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet alıp almadığının konusunda savcılık tarafından soruşturuluyordu.

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

LATİN AMERİKALI LİDERLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Garcia'nın ölümünün kendisini dehşete düşürdüğünü vurgulayarak, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerini gönderdiğini bildirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Ayma, eski devlet başkanının ölümünün kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Garcia ailesinin acısını paylaşıyor, en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mezarında huzur içinde yatsın." dedi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Alan Garcia'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu, Garcia ile sadece devlet başkanlığı döneminde değil öncesinde ve sonrasında her zaman paylaşım içinde olduklarının altını çizerek, "Ruhu şad olsun, dualarım ailesiyle ve sevenleriyle." ifadelerini kullandı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, Garcia'nın ölümü nedeniyle zor bir dönemden geçen tüm aile üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.