- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia intihar ederek hayatına son verdi. Garcia'nın naaşı üyesi olduğu Aprista Partisi'nin genel merkezine getirildi. Partinin aktivistleri, devlet kurumları tarafından gönderilen çiçek aranjmanlarını Garcia'nın naaşına ulaşmasına izin vermedi. Partililer tarafından alınan bu karar eski devlet başkanının cenazesi için devlet töreni düzenlenmesini reddeden ailesinin kararıyla tutarlılık gösterdi.
Garcianın kişisel sekreteri Ricardo Pinedo, cenazenin yarın öğlen saatlerinde kaldırılacağını ve nasşın o saate kadar Aprista Partisi'nin merkezinde ziyaret edilebileceğini açıkladı.
Garcia'nın avukatı Erasmo Reyna, eski Devlet Başkanı'nın, başkent Lima'da polis tarafından tutuklanmadan hemen önce kendisini vurduğunu söylemişti.
Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.
Peru'nun başkenti Lima'da dün tutuklanmadan önce kendisini tabancayla vuran eski Devlet Başkanı Alan Garcia için ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.
12 ÜLKEDE RÜŞVET SKANDALI
Eski devlet başkanı Alan Garcia, birçok Latin Amerika ülkesinde faaliyette bulunan Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht'ten rüşvet alıp almadığının konusunda savcılık tarafından soruşturuluyordu.
Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.
Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.
LATİN AMERİKALI LİDERLERDEN TAZİYE MESAJLARI
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Garcia'nın ölümünün kendisini dehşete düşürdüğünü vurgulayarak, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerini gönderdiğini bildirdi.
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Ayma, eski devlet başkanının ölümünün kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Garcia ailesinin acısını paylaşıyor, en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mezarında huzur içinde yatsın." dedi.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Alan Garcia'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu, Garcia ile sadece devlet başkanlığı döneminde değil öncesinde ve sonrasında her zaman paylaşım içinde olduklarının altını çizerek, "Ruhu şad olsun, dualarım ailesiyle ve sevenleriyle." ifadelerini kullandı.
Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, Garcia'nın ölümü nedeniyle zor bir dönemden geçen tüm aile üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.