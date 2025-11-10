Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Alarm zilleri vücudunuzda çalıyor olabilir: Stresin gizli belirtileri

        Sinsi bir tehdit: Stres vücudu sessizce nasıl ele geçiriyor?

        Modern çağın görünmez hastalığı stres, sadece ruh halimizi değil, tüm bedenimizi etkiliyor. Günlük koşuşturma içinde farkına varmasak da, stres kalp atışımızdan sindirim sistemimize, cildimizden saçımıza kadar her noktada iz bırakıyor. Peki, vücudumuzun "yardım çağrısı" olan bu sinyalleri nasıl fark edebiliriz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 10.11.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görünmeyen en güçlü düşmanımız ne?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yorgunluk, kas ağrıları, mide sorunları ya da saç dökülmesi… Bunların altında sadece fiziksel nedenler değil, yoğun stres de yatıyor olabilir. Stresle başa çıkmayı öğrenmek, hem ruhsal hem bedensel sağlığın anahtarı olarak görülüyor.

        Anksiyete nedir?
        Anksiyete nedir?
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler

        STRES VE VÜCUDUMUZDAKİ ETKİLERİ

        Stresle karşılaştığımızda vücudumuz, tehdit olarak algıladığı bu duruma karşı kendini savunmaya hazırlar. Bu süreçte bir dizi biyokimyasal reaksiyon meydana gelir ve stres hormonları salgılanır. Bu hormonlar sayesinde vücut, stres yaratan durumla başa çıkabilmek için çeşitli fizyolojik mekanizmaları devreye sokar.

        REKLAM

        STRES ANINDA VÜCUTTA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

        Stres altında vücudumuzda pek çok belirgin tepki ortaya çıkar:

        - Nabız ve kalp atış hızı artar, kan basıncı yükselir.

        - Kan şekeri seviyesi yükselir.

        - Enerji artışı, dikkat ve farkındalıkta yükselme hissedilir.

        - Solunum hızlanır.

        - Terleme artar.

        - Kaslara giden kan akışı artar, hareket kabiliyeti kolaylaşır.

        - Metabolizma hızlanır ve yağ yakımı uyarılır.

        Günlük yaşamın bir parçası hâline gelen stres, sabah çalan alarmdan işe yetişme telaşına, trafikte geçirilen zamana kadar pek çok durumda kendini gösterebilir. Ancak stres her zaman zararlı değildir. Bazen bizi motive eder, odaklanmamızı sağlar ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Önemli olan, stresin kontrol altında tutulabilmesidir.

        REKLAM

        KONTROL EDİLEMEYEN STRESİN SONUÇLARI

        Eğer stres uzun süre devam eder ve kontrol altına alınamazsa, vücut bunu çeşitli sinyallerle bize bildirmeye başlar. Bu durumda beklenmedik ağrılar, kas spazmları ve hatta daha ciddi sağlık sorunları görülebilir.

        STRESİN BEDENDEKİ SİNYALLERİ

        CİLT VE SAÇ

        Stres; egzama, sedef veya rosacea gibi cilt hastalıklarını tetikleyebilir, mevcut cilt sorunlarını kötüleştirebilir. Ayrıca aşırı terleme, saç dökülmesi, kaşıntı ve kurdeşen gibi problemler de stres kaynaklı olabilir.

        BAĞIRSAK SİSTEMİ

        Sindirim sistemi de stresten etkilenir. Mide ağrısı, gaz, ishal gibi belirtiler vücudun aşırı stres altında olduğuna işaret edebilir. Uzun süreli stres; irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve reflü gibi hastalıklara da yol açabilir.

        OMUZLAR, BAŞ VE ÇENE (GERGİNLİK ÜÇGENİ)

        Stres, özellikle omuz, baş ve çene bölgesinde kas gerginliği ve ağrılara neden olabilir. Bu bölgelerdeki kas spazmları, stresin fiziksel yansımalarından biridir.

        ZİHİNSEL ETKİLER

        Stres zihinsel olarak da yıpratıcıdır. Aşırı uyarılma, odaklanma güçlüğü, ruh hâlinde dalgalanmalar, sabırsızlık ve ani öfke patlamaları, yüksek stresin belirtileri arasında yer alır.

        REKLAM

        KASLAR VE EKLEMLER

        Uzun süreli stres kaslarda ağrı, güçsüzlük ve spazmlara neden olabilir. Ayrıca ağrı eşiğini düşürdüğü için fibromiyalji, artrit gibi kronik rahatsızlıkların belirtilerini artırabilir.

        KALP VE AKCİĞERLER

        Aşırı stres sonucu artan kortizol seviyesi, kalp ve akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Bu durum; yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, felç ve astım riskini artırabilir. Kalp çarpıntısı veya göğüs sıkışması yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir.

        STRESLE BAŞA ÇIKMANIN ÖNEMİ

        Stresin yaşamımızdaki etkilerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, doğru yönetim teknikleriyle olumsuz etkilerini azaltmak mümkündür. Stresle baş etme konusunda bir uzmandan destek almak, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        Fenerbahçe doludizgin!
        Fenerbahçe doludizgin!
        Türkler'e Romanya'da Çin bereketi
        Türkler'e Romanya'da Çin bereketi
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?