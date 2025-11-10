Yorgunluk, kas ağrıları, mide sorunları ya da saç dökülmesi… Bunların altında sadece fiziksel nedenler değil, yoğun stres de yatıyor olabilir. Stresle başa çıkmayı öğrenmek, hem ruhsal hem bedensel sağlığın anahtarı olarak görülüyor.

STRES VE VÜCUDUMUZDAKİ ETKİLERİ

Stresle karşılaştığımızda vücudumuz, tehdit olarak algıladığı bu duruma karşı kendini savunmaya hazırlar. Bu süreçte bir dizi biyokimyasal reaksiyon meydana gelir ve stres hormonları salgılanır. Bu hormonlar sayesinde vücut, stres yaratan durumla başa çıkabilmek için çeşitli fizyolojik mekanizmaları devreye sokar.

STRES ANINDA VÜCUTTA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

Stres altında vücudumuzda pek çok belirgin tepki ortaya çıkar:

- Nabız ve kalp atış hızı artar, kan basıncı yükselir.

- Kan şekeri seviyesi yükselir.

- Enerji artışı, dikkat ve farkındalıkta yükselme hissedilir.

- Solunum hızlanır.

- Terleme artar.

- Kaslara giden kan akışı artar, hareket kabiliyeti kolaylaşır.

- Metabolizma hızlanır ve yağ yakımı uyarılır.

Günlük yaşamın bir parçası hâline gelen stres, sabah çalan alarmdan işe yetişme telaşına, trafikte geçirilen zamana kadar pek çok durumda kendini gösterebilir. Ancak stres her zaman zararlı değildir. Bazen bizi motive eder, odaklanmamızı sağlar ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Önemli olan, stresin kontrol altında tutulabilmesidir.

KONTROL EDİLEMEYEN STRESİN SONUÇLARI Eğer stres uzun süre devam eder ve kontrol altına alınamazsa, vücut bunu çeşitli sinyallerle bize bildirmeye başlar. Bu durumda beklenmedik ağrılar, kas spazmları ve hatta daha ciddi sağlık sorunları görülebilir. STRESİN BEDENDEKİ SİNYALLERİ CİLT VE SAÇ Stres; egzama, sedef veya rosacea gibi cilt hastalıklarını tetikleyebilir, mevcut cilt sorunlarını kötüleştirebilir. Ayrıca aşırı terleme, saç dökülmesi, kaşıntı ve kurdeşen gibi problemler de stres kaynaklı olabilir. BAĞIRSAK SİSTEMİ Sindirim sistemi de stresten etkilenir. Mide ağrısı, gaz, ishal gibi belirtiler vücudun aşırı stres altında olduğuna işaret edebilir. Uzun süreli stres; irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve reflü gibi hastalıklara da yol açabilir. OMUZLAR, BAŞ VE ÇENE (GERGİNLİK ÜÇGENİ) Stres, özellikle omuz, baş ve çene bölgesinde kas gerginliği ve ağrılara neden olabilir. Bu bölgelerdeki kas spazmları, stresin fiziksel yansımalarından biridir. ZİHİNSEL ETKİLER Stres zihinsel olarak da yıpratıcıdır. Aşırı uyarılma, odaklanma güçlüğü, ruh hâlinde dalgalanmalar, sabırsızlık ve ani öfke patlamaları, yüksek stresin belirtileri arasında yer alır.