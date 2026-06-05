ÖSYM’nin yaptığı duyuru ile birlikte, 2026 sınav takviminde yer alan ALES/2 oturumunun tarihinin değiştiği açıklandı. NATO Zirvesi sebebiyle alınan erteleme kararıyla, önceden 26 Temmuz 2026 olarak planlanan sınavın yeni günü merak konusu oldu. Peki, 2026-ALES/2 ne zaman yapılacak, yeni tarih kesinleşti mi? İşte güncellenmiş ÖSYM sınav takvimi ve ALES/2 sınav tarihi haberimizde…