ALES ERTELENDİ Mİ? 2026 ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti mi?
2026 yılı ikinci ALES oturumu için hazırlık yapan adayların gündeminde sınav tarihi bulunuyor. ÖSYM, 2026 sınav takviminde güncelleme yaptığını duyurdu. Açıklamada, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı sınav tarihlerinin değiştirildiği belirtildi. Peki, 2026-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti mi? İşte tüm detaylar…
ÖSYM’nin yaptığı duyuru ile birlikte, 2026 sınav takviminde yer alan ALES/2 oturumunun tarihinin değiştiği açıklandı. NATO Zirvesi sebebiyle alınan erteleme kararıyla, önceden 26 Temmuz 2026 olarak planlanan sınavın yeni günü merak konusu oldu. Peki, 2026-ALES/2 ne zaman yapılacak, yeni tarih kesinleşti mi? İşte güncellenmiş ÖSYM sınav takvimi ve ALES/2 sınav tarihi haberimizde…
ALES-2 NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik ve organizasyon önlemleri doğrultusunda,
ÖSYM Yönetim Kurulu 2026 sınav takviminde bazı güncellemeler yaptı. Güncellenmiş takvim, ÖSYM’nin “osym.gov.tr” adresi üzerinden yayımlandı.
ÖSYM AÇIKLAMASI İLE ALES-2 SINAV TARİHİ
ALES-2 sınav tarihi ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:
"7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2)2 Ağustos 2026 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir."