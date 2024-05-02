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        Haberler Gündem ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 ALES/1 sonuç tarihi

        ALES sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ALES sonuçları için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve akademik kariyer yapmak isteyenler 21 Nisan Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katıldı. Sınavın geride kalmasının ardından gözler ALES/1 sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile birlikte "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt buldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:32
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        ALES sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 21 Nisan'da gerçekleştirildi. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sonuç tarihi ve sorgulama ekranına dair ayrıntılar haberimizin devamında...

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        2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından paylaşılan 2024 sınav takvimiyle ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.

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        ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        5 yıl geçerli olacak 2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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