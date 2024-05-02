ALES sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 21 Nisan'da gerçekleştirildi. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sonuç tarihi ve sorgulama ekranına dair ayrıntılar haberimizin devamında...