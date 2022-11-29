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Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı teknik direktör, Türk bayrağı emojisiyle paylaştığı mesajında "Yuvama dönüyorum..." ifadesini kullanırken, bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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  • Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum" Alex Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Spor Haberleri

    Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
  • Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum" Alex Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Spor Haberleri

    Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak kariyerine devam eden Brezilyalı efsane, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bayrağı emojisi kullanıp, "Yuvama dönüyorum..." yazdı.
  • Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum" Alex Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Spor Haberleri

    Alex'in bu paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alırken, 45 yaşındaki futbol adamının Türkiye'ye ne amaçla geleceği merak edilmeye başlandı.
  • Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum" Alex Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Spor Haberleri

    Futbolculuk kariyerini 2015 yılında Coritiba'da noktalayan Alex, 2020 ile 2022 yılları arasında Sao Paulo B takımını çalıştırarak teknik direktörlüğe adım attı.
  • Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum" Alex Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Spor Haberleri

    Alex, geçtiğimiz haftalarda ise Brezilya Serie B ekibi Avai'de teknik direktörlük görevine getirilmişti.
  • Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum" Alex Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Spor Haberleri

    Alex'in ismi birkaç sezondur Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de geçiyordu. 
  • Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: "Yuvama dönüyorum" Alex Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Spor Haberleri

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