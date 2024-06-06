Fenerbah&ccedil;e Kul&uuml;b&uuml; Başkanı Ali Ko&ccedil;, olağan se&ccedil;imli genel kurul &ouml;ncesinde kul&uuml;p &uuml;yeleriyle bir araya geldi. İstanbul Kongre Merkezi nde ger&ccedil;ekleştirilen organizasyona &ccedil;ok sayıda genel kurul &uuml;yesi katıldı. mansethaberresim#3692867# Alkışlar eşliğinde salona giren Ko&ccedil;, g&ouml;reve geldiğinden bu yana yaptıkları &ccedil;alışmalarla ilgili bilgi verdi. Zor bir d&ouml;nemde g&ouml;reve geldiklerini aktaran Ko&ccedil;, Geldiğimizde 1 hafta i&ccedil;inde 17 milyon avro &ouml;demek zorundaydık. 612 milyon avroluk bir bor&ccedil; y&uuml;k&uuml;m&uuml;z vardı. 2018 yılında g&ouml;reve geldiğimizde, Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbah&ccedil;e batmış. dedi. Futbolun amiri UEFA nın dediği gibi finansal a&ccedil;ıdan Avrupa nın en k&ouml;t&uuml; kul&uuml;b&uuml;yd&uuml;k, a&ccedil;ıklanan raporun kapağında bulunuyorduk. Biz biliyorduk ama bu kadar k&ouml;t&uuml; olduğunu bilmiyorduk. Sayın Aziz Yıldırım Biz kul&uuml;b&uuml; bakkal gibi y&ouml;netiyoruz. demişti, bakkal bile daha iyi y&ouml;netilir. Fenerbah&ccedil;e nin futbol takımının g&ouml;ğ&uuml;s sponsoru yoktu. T&uuml;m bu etkenlere rağmen faaliyetleri s&uuml;rd&uuml;r&uuml;p kaynak oluşturarak, finansal a&ccedil;ıdan gemiyi doğru istikamete &ccedil;evirdik. T&uuml;nelin sonundaki ışığı artık g&ouml;rebiliyoruz. diye konuştu. Fenerbah&ccedil;e nin geride kalan sezonda herkesi yendiğini ancak sisteme takıldığını savunan Ko&ccedil;, ş&ouml;yle devam etti: Biz gelene gidene 3-5 atarken, rakibimizin tek farkla kazandığı ma&ccedil;larda nasıl itildiğini hatırlayın. Hakem seminerinde sızdırılan videoyu hatırlayın. Hakem Baskı, beklenti vardı. Ruh halimi şu an bile hatırlamıyorum. diyor. Bu hakem hala g&ouml;rev yapıyor. 2017-2018 sezonu kadromuz 70 milyon avro seviyesindeydi, şu anda 200 milyon avro seviyesinde. 2018 de 7 adet sponsorumuz, 18.7 milyon gelirimiz vardı. Bunun y&uuml;zde 60 ı Doğuş Grubu ndandı. Bug&uuml;n 42 adet sponsorumuz var, boş yerimiz yok, 48 milyon avro civarında gelirimiz var. Bug&uuml;n Aziz Yıldırım &ccedil;ıkmış Ko&ccedil;spor oldu diyor. Sanki Ko&ccedil; un parası haram. Ko&ccedil; un sponsorlukları y&uuml;zde 35-40 seviyesinde. Şimdi atıyor, daha iyi sponsorluklar getirecekmiş. O zaman niye getirmedin. Benim tek kuruş alacağım yoktur. dedim. Bu alacağın neden bilan&ccedil;oda durduğunu da anlattım. &Ccedil;ıkmış tehdit ediyor. Biz kasa kolaylığı sağlandığı i&ccedil;in sizi mahkemeye vermeyerek hata etmişiz. Fenerium sayenizde u&ccedil;uyor. Milyonlarca taraftarla u&ccedil;uyor. 2018 de 22 milyon avro ciro yaparken şimdi 47 milyon ciro yaptı. O zaman 5 milyon avro kar varken, şu anda 27 milyon avro kar var. Yarım milyon forma sattık. İnşallah şampiyon olunca 1 milyon formayı g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. R&Uuml;YA TAKIMINI KURACAĞIZ Fenerbah&ccedil;e nin ekonomik anlamda g&uuml;&ccedil;l&uuml; durumda olduğunu aktaran Ko&ccedil;, s&ouml;zlerini ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;: Artık geldiğimiz noktada Finansal Fair-Play kriterlerine takılmıyoruz, daha b&uuml;y&uuml;k adımlar atabilecek cesaret ve g&uuml;c&uuml;m&uuml;z var. İşte o y&uuml;zden Mourinho bug&uuml;n Fenerbah&ccedil;e de. B&uuml;t&uuml;n b&uuml;t&ccedil;emizi elbette hocamıza harcamadık. G&ouml;receksiniz hocamızın b&uuml;t&ccedil;esine &ccedil;ok fazla sponsor olacak. G&ouml;n&uuml;lden davranan Fenerbah&ccedil;eli iş insanları olacak. Mourinho Her sene bulduğunuz 4 sponsorun marka y&uuml;z&uuml; olurum. dedi. Diğer sponsorlar bu olacak. Kuvvetli bir y&ouml;netimimiz var. Takımımız g&uuml;&ccedil;l&uuml;. Takımımızın başarısı yadsınamaz. Her şeyi yendik, sistemi yenemedik. Yapacağımız takviyelerle Fenerbah&ccedil;e tarihinin r&uuml;ya takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak. Hayal t&uuml;ccarlığı yapmadığımızı son kadromuzla g&ouml;rd&uuml;n&uuml;z. Ama yakın zamanda &ccedil;ok daha net g&ouml;receksiniz. Jose Mourinho nun d&uuml;nyanın en iyi teknik direkt&ouml;rlerinden biri olduğunu anlatan Ko&ccedil;, şunları kaydetti: Mourinho nun gelişine, bu y&ouml;netimin 10 yılın acısını &ccedil;ıkarmak i&ccedil;in neler yapacağını g&ouml;rmek g&ouml;z&uuml;yle bakın. D&uuml;nyanın gelmiş ge&ccedil;miş en iyi 5 hocasından birisi, lider, &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k işler yapacak. Sayın Acun Ilıcalı nın dediği gibi, şimdiden ailemizin par&ccedil;ası oldu. Mourinho transferi sadece rakiplerin değil, Sayın Aziz Yıldırım ın da dengesini bozmuş olacak. Kendisi başkanken herkesi tehdit ederdi. Son 6 senede ise Fenerbah&ccedil;e Kul&uuml;b&uuml;n&uuml; tehdit etmeye başladı. En son Menajere a&ccedil;ıktan para verdiniz. diyor. Bug&uuml;n de diğer y&ouml;neticisi &ccedil;ıkmış, Biz menajeri biliriz. diyor. Jorge Mendes le ne dertleri var diye baktık. Meğerse adama bor&ccedil; takmışlar. Bruno Alves transferinden 2014 yılında &ouml;denmemiş, mahkemelik olmuş borcu biz &ouml;dedik. Bir s&uuml;r&uuml; gayrimenkul&uuml;n de alım rakamlarını biz &ouml;dedik. Ben bunları ifade ederken &ccedil;ok &uuml;z&uuml;l&uuml;yorum ama artık s&ouml;ylemem gerek. &Ouml;yle bir takım kuracağız ki şampiyonluk s&ouml;z&uuml; vermek zorunda kalmayacağız. İlk adımımızı &ccedil;ok g&uuml;&ccedil;l&uuml; şekilde attık, devamı da gelecektir. İSMAİL KARTAL VE FUTBOLCULARI G&Ouml;N&Uuml;LDEN KUTLUYORUM Ali Ko&ccedil;, sarı-lacivertli futbol takımının ge&ccedil;en sezon &ccedil;ok iyi bir performans sergilediğini belirterek, İsmail Kartal ve futbolcuları, bize yaşattığı gurur i&ccedil;in g&ouml;n&uuml;lden kutluyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. Oyuncularımızı olağan&uuml;st&uuml;, astronomik bir rakam gelmedik&ccedil;e kadromuzda tutmaya devam edeceğiz. En &ouml;nemli vaadimiz ekonomik a&ccedil;ıdan &uuml;lkenin en kuvvetli spor kul&uuml;b&uuml; olmak. Şu anda halka arz oranı y&uuml;zde 32 ile en d&uuml;ş&uuml;k olan Fenerbah&ccedil;e. Hisselerimizi kullanacağız. Eskiden oyuncu maaşı &ouml;demek i&ccedil;in satmıştık. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki sene stat isim hakkı da doluyor. 2014 yılında 10 yıllığına 90 milyon dolara &Uuml;lker e verilmişti. Murat &Uuml;lker den ve &Uuml;lker Ailesi nden Allah razı olsun. ifadelerini kullandı. resim#1153096# STADIN YENİ ŞEKLİNİ A&Ccedil;IKLADI Ali Ko&ccedil;, stat projesine dair bilgiler de verdi ve Kazandığımız takdirde 19 membranı değiştirip stadımızın tepesini bu hale getireceğiz, 250 bin avro bedeli var. Biz sizden izin aldık, sonra da devletimizle g&ouml;r&uuml;şt&uuml;k. Resmi başvuruyu yaptık ama istediğimiz mesafeyi alamadık. Resmiyette bunu bize versinler, vermesinler bunu engelleyecek hi&ccedil;bir sebep yok. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki sezon stadımızın &uuml;st&uuml; b&ouml;yle olacak. ifadelerini kullandı. Ali Ko&ccedil; un y&ouml;netim listesinin tanıtımıyla organizasyon tamamlandı.