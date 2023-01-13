Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Ali Yağcı, 'Güzel Günler'in kadrosuna dahil oldu - Magazin haberleri
ABONE OL

Ali Yağcı, 'Güzel Günler'in kadrosuna dahil oldu

Oyuncu Ali Yağcı, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Güzel Günler'in kadrosuna ‘Cihangir’ rolüyle katıldı

Ali Yağcı, 'Güzel Günler'in kadrosuna dahil oldu - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, Selin Tunç tarafından kaleme alınan sevilen dizisi 'Güzel Günler’in kadrosuna yetenekli oyuncu Ali Yağcı dahil oldu.

Dizide ‘Cihangir’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Yağcı, ‘Güzel Günler’de kafaları karıştıracak. Yardımsever ve gönül çelen havasıyla kendisine hayran bırakacak olan 'Cihangir’in özellikle 'Füsun' ve 'Selma' ile olan ilişkisi dikkatleri üzerine çekecek.

‘Güzel Günler’, yeni bölümleriyle her pazar günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ateş Kuşları dizisi konusu nedir ve ne anlatıyor? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kimler?
TELEVİZYON Ateş Kuşları dizisi konusu nedir ve ne anlatıyor?
REYTİNG SONUÇLARI 12 Ocak 2023 Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu?
TELEVİZYON Reyting sonuçları bekleniyor!
Camdaki Kız 64. son bölüm kesintisiz izle! Kanal D ile Camdaki Kızı dizi 64. bölüm full tek parça seyret!
TELEVİZYON Camdaki Kız 64. son bölümde neler oldu?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
TELEVİZYON Merakla bekleniyordu! İşte ilk kareler
MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı
TELEVİZYON MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! ...
Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
TELEVİZYON Aşk-ı Memnu geri dönüyor! Ünlü oyuncu paylaştı...
SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor ne zaman başlayacak? Survivor ünlüler ve gönüllüler takımında hangi isimler var, yarışmacılar kimler? Survivor 2023 kadrosu belli oldu!
TELEVİZYON Survivor 2023'ten ilk görüntüler geldi! İşte Survivor ...
İzlerken büyüleneceğiniz şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmleri! - Kültür-Sanat haberleri
TELEVİZYON İzlerken büyüleneceğiniz şimdiye kadar yapılmış en ...
Avatar karakterleri neden mavi renkli? James Cameron açıkladı! Avatar: Suyun Yolu
TELEVİZYON Avatar karakterleri neden mavi renkli? James Cameron ...
SURVIVOR BAŞLIYOR! Survivor 2023 kadrosu: Survivor kadrosunda kimler var? Survivor ne zaman başlıyor ve yeni format nasıl olacak?
TELEVİZYON Survivor 2023 için geri sayım başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.