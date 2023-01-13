SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, Selin Tunç tarafından kaleme alınan sevilen dizisi 'Güzel Günler’in kadrosuna yetenekli oyuncu Ali Yağcı dahil oldu.

Dizide ‘Cihangir’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Yağcı, ‘Güzel Günler’de kafaları karıştıracak. Yardımsever ve gönül çelen havasıyla kendisine hayran bırakacak olan 'Cihangir’in özellikle 'Füsun' ve 'Selma' ile olan ilişkisi dikkatleri üzerine çekecek.