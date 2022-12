Zeynep Çamcı: ‘Altan’ karakteri yazılırken gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenildiğini öğrendim

O filmlerden bir diğeri olan 2020 yapımı 'Feride' , Zeynep Çamcı 'nın ilk senaristlik ve yönetmenlik çalışması. Zeynep Çamcı , aynı zamanda 12 TV dizisinde de kamera karşısına geçti. Ki o dizilerden biri SHOW TV'de her pazar ilgiyle izlenen 'Güzel Günler'...

' Güzel Günler 'in 'Altan'ı Zeynep Çamcı , İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu.

'Güzel Günler'in ilk bölümünden itibaren izleyicilerin ilgisine mazhar olmasının ana nedenleri nelerdir? Öncelikle kadrosu çok iyi ve her şeyiyle iyi hissettiren bir iş. İzleyici olarak benim de beklediğim işlerden biriydi. Televizyonda uzun zamandır bu kadar naif diziler göremiyoruz. Televizyondaki hemen hemen her şeyi izlerim, izlemesem bile evde sesini duymak bana huzur veriyor. Televizyonlar, sanıyorum biraz 1980’li yıllarda evde yalnız kalan çocuklar için aile gibi. ‘Güzel Günler’in izleyicilerinin ‘Bu sahne benim yeni yuvam’ yorumunu gördüm. TV’de dizi izleme sebebimiz aynı olabilir.

"HER ŞEYİYLE İYİ HİSSETTİREN BİR İŞ"

"ÖNCE BOKS KURSUNA GİTTİM"

Canlandırdığın ‘Altan’ için nasıl bir hazırlık süreci geçirdin?

Tabii her şeyden önce boks kursuna gittim. Gün aşırı devam ettim, çok çalıştım. Sonra ‘Altan’ için alışverişe çıktım, karakterlerime aksesuvar ve kıyafet almayı çok seviyorum. Sanki ‘Altan’ bir oyun karakteri ve onun koruma kalkanına destek oluyormuşum gibi geliyor. Oynadığım her karaktere mutlaka uğur getiren bir takı alıyorum. Hatta ‘Altan’ın kolyesi şu an boynumda, aslında kolyedeki ‘A’ harfi sadece ‘Altan’a ait değil. Çok fazla video izledim, ‘Altan’a benzeyen karakterleri takip ettim. Karakterin neler konuştuğunu, hangi lafları sevdiğini listelemeyi çok severim. Tabii sette doğaçlama yaparken hep yeni laflar çıkıyor, genelde onlar daha iyi oluyor.