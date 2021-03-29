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Aşk bitti, e-başarı geldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünya'nın en iyi 32 E-spor takımının mücadele ettiği Güney Kore’deki turnuvada Şamil Özkan, Bünyamin Yalçınkaya, Murat Öztürk, Mert Güngör ve Furkan Şanlı’dan oluşan Türk takımı "Digital Athletics", Avrupa takımları arasında 1.liği göğüsledi.

"Digital Athletics", Dünya sıralamasında da 6. olarak, 400 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Bu bir Türk E-spor takımının bugüne kadar elde ettiği en üst düzey başarı. Güney Kore de Off line olarak yapılan PGI.S turnuvası 6 hafta sürdü.

Şampiyonluğa Susquehanna Soniqs’in ulaştığı turnuvada, şampiyon takım 1 milyon 300 bin dolarlık kazanç elde ederken, Türk takımı "Digital Athletics", 400 bin dolar kazandı.

Yıllardır e-spor turnuvalarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden "Digital Athletics"in sahibi ve başkanı ise son olarak Berrak Tüzünataç ile yaşadığı aşk ve ayrılık haberleri ile gündemde olan yakışıklı oyuncu Ali Yörenç...