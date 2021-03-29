Aşk bitti, e-başarı geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinAli Yörenç-Berrak Tüzünataç aşkı bitti, e-başarı geldi - Magazin haberleri
ABONE OL

Ali Yörenç-Berrak Tüzünataç aşkı bitti, e-başarı geldi

Dünya'nın en iyi 32 E-spor takımının mücadele ettiği Güney Kore'deki turnuvada Türk takımı "Digital Athletics" Avrupa takımları arasında 1.liği göğüsledi. "Digital Athletics"in sahibi ve başkanı ise son olarak Berrak Tüzünataç ile yaşadığı aşk ve ayrılık haberleri ile gündemde olan oyuncu Ali Yörenç...

Ali Yörenç-Berrak Tüzünataç aşkı bitti, e-başarı geldi - Magazin haberleri
Aşk bitti, e-başarı geldi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dünya'nın en iyi 32 E-spor takımının mücadele ettiği Güney Kore’deki turnuvada Şamil Özkan, Bünyamin Yalçınkaya, Murat Öztürk, Mert Güngör ve Furkan Şanlı’dan oluşan Türk takımı "Digital Athletics", Avrupa takımları arasında 1.liği göğüsledi.

"Digital Athletics", Dünya sıralamasında da 6. olarak, 400 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Bu bir Türk E-spor takımının bugüne kadar elde ettiği en üst düzey başarı. Güney Kore de Off line olarak yapılan PGI.S turnuvası 6 hafta sürdü.

Şampiyonluğa Susquehanna Soniqs’in ulaştığı turnuvada, şampiyon takım 1 milyon 300 bin dolarlık kazanç elde ederken, Türk takımı "Digital Athletics", 400 bin dolar kazandı.

Yıllardır e-spor turnuvalarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden "Digital Athletics"in sahibi ve başkanı ise son olarak Berrak Tüzünataç ile yaşadığı aşk ve ayrılık haberleri ile gündemde olan yakışıklı oyuncu Ali Yörenç...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seda Sayan'ın paylaşımı olay oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNSeda Sayan'ın paylaşımı olay oldu
Serenay Sarıkaya: Evde duracağına faydalı olsun - Magazin haberleri
MAGAZİN'Evde duracağına faydalı olsun'
Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a: Çok şükür birbirimizi bulduk - Magazin haberleri
MAGAZİN'Çok şükür birbirimizi bulduk'
Emina Jahovic'ten 'nafaka' açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNEmina'dan 'nafaka' açıklaması
Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti! Usta oyuncuya veda!
MAGAZİNUsta oyuncu hayatını kaybetti
DESTEK YAĞIYOR! Bahar Candan'ı erkek arkadaşı darp etti! Candan'a destek mesajları yağdı - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİNBahar Candan'a destek mesajları
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evleniyor mu? Sürpriz açıklama - Magazin haberleri
MAGAZİN'Açıklayın, yoksa ben söyleyeceğim'
SON DAKİKA! Murat Cemcir'in kardeşi kansere yakalandı! Annesi de tedavi görüyordu - Magazin haberleri
MAGAZİNKardeşi de kansere yakalandı
Almeda Abazi koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Tüm ev halkı korona pozitif'
Birkan Sokullu'ya Eda Gürkaynak'tan aşk öpücüğü - Magazin haberleri
MAGAZİNAşk öpücüğü