AYRILIK NEDENİ O FOTOĞRAFLAR MI?

36 yaşındaki Tüzünataç'ın bir dönem aşk yaşadığı Sokullu ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından kaldırmadığı görülmüştü. Tüzünataç'ın bu hareketinin üzerine takipçileri, "Eski aşkını silemedi" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yine gündeme gelen bu fotoğrafların ardından ayrılık haberinin gelmesi, 'O fotoğraflar yüzünden mi ayrıldılar?' sorusunu da beraberinde getirdi.