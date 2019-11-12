Oyuncu Alina Boz, bir süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Boz, 'InStyle Türkiye’nin kasım sayısı için objektif karşısına geçti.

"HAYATIM BOYUNCA GÜZEL BİR AİLEM OLSUN İSTEDİM"

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, en büyük hayalini açıkladı. 21 yaşındaki Boz, şu ifadeleri kullandı:

Hayatta beni en mutlu edecek şey ailemin sağlıklı olması ve kendi ailemi kurmak olur. Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim ama böyle şeyler kısmet. Elle tutulur bir şey istiyorsan senaryo yazmak diyebilirim.

"ÖZEL HAYATIM HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda evlenecekleri haberleriyle gündeme gelen ve ısrarlı evlilik sorularına dayanamayan Alina Boz, "Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Hayatımda her şey çok güzel gidiyor" diyerek mutlu olduklarını ima etmişti.