Alina Boz ile Mithat Can Özer evleniyor mu?

Alina Boz, ‘Elimi Bırakma’ dizisinin çekimleri için Tarabya’daydı. Sevgilisi Mithat Can Özer ile evleneceği iddia edilen Alina Boz, "Evlilik haberleri doğru değil. Evlenmeyeceğiz. Öyle bir şey yok" dedi