Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz: Her şey çok güzel gidiyor

Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Dizinin çok iyi gittiğini dile getiren Boz, Mithat Can Özer ile ilgili sorulara yanıt vermek istemedi