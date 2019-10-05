Buse Varol ve Alişan çiftinin oğulları Burak geçen Şubat ayında dünyaya gelmişti. Bebeklerinin her anını takipçileriyle paylaşan ünlü çift hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Alişan bu defa oğlu Burak'le çektiği yemek yediği anlara ait videoyu Instagram'dan paylaştı. Çataldaki yiyeceği önce Burak'a uzatan Alişan, daha sonra ise kendisi yedi.

Alişan videosunu "2 tane dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum" notuyla paylaştı. 500 binden fazla izlenen videoya ünlü isimler de yorum yaptı.