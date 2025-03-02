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        Almanya'da Hamburg eyalet seçimlerini SPD kazandı

        Almanya'nın kuzey eyaletlerinden Hamburg'da yapılan eyalet meclisi seçimlerini Sosyal Demokrat Parti (SPD) oy kaybına rağmen yüzde 33,5 ile kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 20:59 Güncelleme: 02.03.2025 - 20:59
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        Almanya'da Hamburg eyalet seçimlerini SPD kazandı
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        Almanya'nın kuzeyinde yer alan Hamburg eyaletinde 1,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde, oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

        Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre SPD, oyların yüzde 33,5'ini alarak seçimden birinci çıktı.

        Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), bir önceki seçime göre 8,3 puan oy kazandı ve seçimden yüzde 19,5 ile ikinci çıktı.

        Yeşiller Partisi ise 5 yıl önceki seçime göre oy oranının 6,7 puan azalmasıyla yüzde 17,5 ile üçüncü sırayı aldı.

        Oy oranını 2,4 puan artıran Sol Parti de yüzde 11,5 ile dördüncü oldu.

        Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise yüzde 8,5 oy aldı.

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        Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 5'lik seçim barajını aşamayarak eyalet meclisine giremedi.

        Eyalette seçime katılım oranı da bir önceki seçimlere göre 5,5 puan artarak yüzde 68 oldu.

        Seçimin kesin sonucunun gece geç saatlerde ya da yarın açıklanması bekleniyor.

        İlk sandık çıkış anketi sonuçları, 2020'deki seçimlere göre oy oranı 5,7 puan gerileyen SPD'nin eyalette Yeşiller Partisi ile halihazırdaki hükümetini devam ettirebileceğine işaret ediyor.

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