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        Haberler Dünyadan Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı: 2024'ün en çok kazanan oyuncusu Dwayne 'The Rock' Johnson

        Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı

        Dünyanın en prestijli iş dünyası dergisi Forbes, 2024'ün en çok kazanan oyuncularını açıkladı. 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, Forbes'un 2024'ün en çok kazanan oyuncuları listesinin zirvesinde yer aldı. Bu, eski bir güreşçiden oyuncuya dönüşen Johnson'ın yıllık zenginler listesinde beşinci kez lider olması anlamına geliyor. İşte 'The Rock'ın 2024 kazancı ve yılın en çok kazanan diğer oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:34
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        1

        20. Joaquin Phoenix (19 milyon dolar)

        19. Scarlett Johansson (21 milyon dolar)

        18. Jake Gyllenhaal (22 milyon dolar)

        17. Denzel Washington (23 milyon dolar)

        16. John Cena (23 milyon dolar)

        2

        15. Matt Damon (23 milyon dolar)

        14. Mark Wahlberg (23 milyon dolar)

        13. Jason Statham (24 milyon dolar)

        12. Channing Tatum (24 milyon dolar)

        11. Mariska Hargitay (25 milyon dolar)

        3

        10. Will Smith (26 milyon dolar)

        9. Adam Sandler (26 milyon dolar)

        8. Nicole Kidman (31 milyon dolar)

        7. George Clooney (31 milyon dolar)

        6. Brad Pitt (32 milyon dolar)

        4

        5. Hugh Jackman (50 milyon dolar)

        2017 yapımı 'Logan'daki Wolverine karakterine veda etmesinin ardından yakın arkadaşı Ryan Reynolds ile oynadığı 'Deadpool & Wolverine'de yine aynı karaktere büründü. Bu film, muhtemelen kariyerinin en kazançlı filmi olarak not edilecek.

        5

        4. Jerry Seinfeld (60 milyon dolar)

        Geçen yıl Forbes tarafından milyarder olarak ilan edilen 70 yaşındaki Seinfeld, stand-up sahnesinde aktif olmaya devam ediyor ve kendi adını taşıyan sitcom'u ekrana taşıyor.

        6

        3. Kevin Hart (81 milyon dolar)

        Kevin Hart; 'Borderlands', 'Lift', 'Die Hart 2: Die Harter', 'Die Hart' (üçüncü sezon), 'Fight Night' dizisi, 'Gold Minds' podcast yayını ve daha fazlasıyla 2024'te her yerdeydi.

        7

        2. Ryan Reynolds (85 milyon dolar)

        Reynolds, dünya çapında 1,3 milyar dolardan fazla hasılat yapan yılın en büyük canlı aksiyon filmi olan 'Deadpool & Wolverine'de baş yapımcı, ortak senarist ve başrol oyuncusuydu. John Krasinski'nin 'IF' filminde başrol oynayan Reynolds, Hulu için 'Welcome to Wrexham'ın yeni sezonunun yapımcılığını üstlendi.

        8

        1. Dwayne Johnson (88 milyon dolar)

        'The Rock', geçen yıl Amazon'da yayınlanan 'Red One'da rol almak için tahminen 50 milyon dolarla, internet üzerinden film tarihindeki en büyük ücreti alarak, en çok kazanan oyuncular listesinin başına geri döndü. 'Moana 2' bir TV dizisinden sinema filmine dönüştüğünde, baş yapımcı olarak filmin kârından büyük kazanç elde eden Johnson, Disney animasyonunda seslendirme sanatçıları için benzeri görülmemiş bir anlaşmaya imza attı. Filmin gişede 1 milyar doların üzerinde hasılat yapmasının ardından 52 yaşındaki Johnson, servetine servet kattı.

        Dwayne Johnson, ilk olarak 64,5 milyon dolarlık kazancıyla 2016'da Forbes'un en çok kazanan oyuncular sıralamasında liste başı olmuş, 2019, 2020 ve 2021'de zirvede yer almıştı.

        #Dwayne Johnson
        #Nicole Kidman
        #Forbes
        #en çok kazananlar
        #Ryan Reynolds
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