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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan Galatasaray'a dejavu! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan Galatasaray'a dejavu!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelede 2 kez geriye düşen lacivert-beyazlılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa daha önce de ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında müthiş geri dönüşlere imza atmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 18:47 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:47
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        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında lider Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 G.Saray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken; lacivert-beyazlılar ikinci yarıdaki oynadığı oyunla sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.

        2 KEZ GERİDEN GELDİ

        Maçın ikinci bölümünde 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes ve 61'de Josip Brekalo'nun attığı gollerle 2-1 öne geçti. Daha sonra kalesinde 2 gole engel olamayan "Paşa", 85. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi. Bu sonuçla Kasımpaşa, Galatasaray'dan 1 puan almasını bildi.

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        İLK MAÇTA 3-0'DAN DÖNDÜ!

        Lacivert-beyazlılar ligin ilk devresinde 7. haftada G.Saray'la deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısını 3-0 geride kapatmasına karşın, ikinci yarıda oynadığı futbolla sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.

        BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ

        Ligin 11. haftasında Beşiktaş'la oynanan maçta da devreye 1-0 mağlup giren Kasımpaşa, 54. dakikada Claudio Winck, 70. dakikada Aytaç Kara, 88. dakikada Mamadou Fall ile ağları havalandırarak mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı.

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