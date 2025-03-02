Kasımpaşa'dan Galatasaray'a dejavu!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelede 2 kez geriye düşen lacivert-beyazlılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa daha önce de ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında müthiş geri dönüşlere imza atmıştı.
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında lider Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 G.Saray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken; lacivert-beyazlılar ikinci yarıdaki oynadığı oyunla sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.
2 KEZ GERİDEN GELDİ
Maçın ikinci bölümünde 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes ve 61'de Josip Brekalo'nun attığı gollerle 2-1 öne geçti. Daha sonra kalesinde 2 gole engel olamayan "Paşa", 85. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi. Bu sonuçla Kasımpaşa, Galatasaray'dan 1 puan almasını bildi.
İLK MAÇTA 3-0'DAN DÖNDÜ!
Lacivert-beyazlılar ligin ilk devresinde 7. haftada G.Saray'la deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısını 3-0 geride kapatmasına karşın, ikinci yarıda oynadığı futbolla sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ
Ligin 11. haftasında Beşiktaş'la oynanan maçta da devreye 1-0 mağlup giren Kasımpaşa, 54. dakikada Claudio Winck, 70. dakikada Aytaç Kara, 88. dakikada Mamadou Fall ile ağları havalandırarak mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı.